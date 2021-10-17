صور.. السيسى يمنح عددا من الأئمة وسام العلوم من الطبقة الأولى

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، عددًا من الأئمة والخطباء فى مصر وخارجها، بمنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة الأوقاف للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.





وكان من أبرز المكرمين، الشيخ محمد إبراهيم الحفناوى، أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والشيخ جابر طايع، رئس القطاع الدينى السابق، والشيخ خالد الجندى، إمام وخطيب بالأوقاف.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشيح إسماعيل الراوى، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والمهندسة نهاد محمد سامى حتاتة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف سابقا، وأحمد عصام الدين الموجى، إمام وخطيب بالأوقاف.

فيما كرم الرئيس عبد السيسى، من خارج مصر، الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السودانى، والشيخ الدكتور عبد الله برج روال، رئيس المجلس الأعلى للشون الإسلامية بالسودان.

وفى كلمته قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بعث ليغير وجه الدنيا وينشر أسمى القيم الإنسانية، مؤكدًا أن مصر ماضية فى مهمتها لبناء الوعى وتصحيح الخطاب الدينى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، أن من مبادئ رسالة الإسلام تحقيق التعايش والسلام الاجتماعى بين البشر وحق الناس جميعا فى حياة كريمة.

وتابع السيسى: "ماضون معا بإرداة صلبة لبناء وطننا الغالى مصر ولتوفير حياة كريمة لكل فئات الشعب المصرى إعمالا بقول الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على المؤسسات الدينية مضاعفة الجهود لنشر قيم التسامح والعيش المشترك.