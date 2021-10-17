«قمر سيدنا النبى».. مصطفى عاطف ينشد أمام الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأنشد مصطفى عاطف، أشهر الابتهالات عن النبى صلى الله عليه وسلم، والتى تقول: "وأجمل منك لم تراه قط عين.. وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرءا من كل عيب.. كأنك قد خلقت كما تشاء قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبى .. قمر".

وحاز إنشاد مصطفى عاطف اهتمام جميع الحضور، وتفاعل معها كل من فى القاعة باهتمام بالغ.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، خلال كلمته بالاحتفال، إن الوزارة انتهت بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، من إصدار المجموعة الثانية من سلسلة "رؤية"، والتى تهدف لمحاربة الفكر المتطرف.

وأضاف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن السلسلة منذ أن بدأت الأوقاف فيها، وحتى الآن بلغ عدد إصداراتها 83 إصدارًا، كلها تعالج قضايا فكرية وثقافية.

وشدد وزير الأوقاف على أنه "لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا".

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن البشرية لن تعرف إنسانا أنبل ولا أعظم، ولا أعز على الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها لن تعرف معلمًا أحسن تطبيقا للسماحة والرحمة منه.