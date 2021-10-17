التعليم العالى: جامعة السادات تنفذ مشروعات بـ2.8 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة مدينة السادات.





وجاء فى التقرير أنه جار استكمال إنشاء المبنى الإدارى والفصول الدراسية بكليات (السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الحقوق)، والمبنى الإدارى والفصول الدراسية والأقسام العلمية بكليات (الصيدلة، الهندسة التقنية، طب الأسنان)،

كما أنه جار استكمال إنشاء مبنى المشرحة وملحق المشرحة بكلية الطب البيطرى وإنشاء مبنى المعامل بكلية الطب البيطرى، وكذلك إنشاء مبنى المدرجات المركزى ومبنى المدرجات بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتطوير وتأهيل عمارات الإسكان الطلابى، وتطوير المطبخ التعليمى وصالة الطعام بكلية السياحة والفنادق، وإنشاء سور حول الحرم الجامعى.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال البنية التحتية والشبكات بكليات (الطب البيطرى، الحقوق، السياحة والفنادق)، كما سيتم إنشاء ملاعب وصالات لكلية التربية الرياضية.

وجاء فى التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة مدينة السادات، تبلغ نحو 2 مليار و821 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى للمشروعات التنفيذية بجامعة مدينة السادات، كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها، مشددا على أهمية المتابعة الميدانية لكافة مشروعات التعليم العالى والبحث العلمى.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر لمنظومة التعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، وأفرع الجامعات الأجنبية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.