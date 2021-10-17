السيسى: النبى محمد بعث ليغير وجه الدنيا وينشر أسمى القيم الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف: "نحتفل اليوم معا بذكرى مولد أشرف خلق الله، وسيد المرسلين، الرحمة التى أرسلها رب العزة للعالمين، الداعى إلى الله والسراج المنير، الحبيب المصطفى والمجتبى، سيدنا محمد".

وتابع الرئيس السيسى: "بعث الله النبى محمد صلى الله عليه وسلم ليغير وجه الدنيا بأسرها، وينشر القيم الإنسانية فى الأرض، ويدعو إلى الخير، والمحبة والسلام".

وشدد الرئيس السيسى على أهمية الوعى الرشيد، وفهم صحيح الدين، الذى يعد من أبر أولويات الدولة حاليا.