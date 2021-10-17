وزير الأوقاف: الأديان كلها رحمة وسماحة وإنسانية وأنزلت لسعادة الناس لا لشقائهم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأديان كلها رحمة وسماحة وإنسانية وأنزلت لسعادة الناس لا لشقائهم.

وكشف "جمعة" خلال كلمته في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن إصدار المجموعة الثانية الثانية من سلسلة رؤية والتي تضم 15 إصدارا هاما بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب، ومن أهمها كتاب العقل والنص الذى يؤكد على أهمية إعمال العقل في إفهام النص وفق مقتضيات العصر مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.

وأضاف "جمعة": انتهينا من إصدار مجموعة كتاب الجاهلية والصحوة والذى يفند أباطيل أهل الشر في رمى مجتمعاتنا المسلمة المؤمنة بالجاهلية ظلما وبهتانا، ويؤكد أن الصحوة الحقيقة ليست في مجرد الشكل الذى تتسر خلفه هذه الجماعات، إنما الالتزام بجوهر الدين وإدراك أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان وأن نعمل على تقدم دولنا في مختلف المجالات.