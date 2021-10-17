السيسي يكرم نماذج مشرفة فى مجال الدعوة باحتفالية المولد النبوى

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 8 شخصيات في احتفالية المولد النبوي الشريف، وتم منحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، اثنان من الخارج، و6 من داخل مصر، وهم: 1- من داخل مصر: - الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف. - الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء. - الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. - الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا. - الشيخ أحمد عصام إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة. - نهاد حتاتة الرئيس السابق للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف. 2- من خارج مصر: - وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة السودان، الشيخ نصر الدين مفرح. - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان، الشيخ عبدالله برك.

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