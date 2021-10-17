وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة المولد النبوي الشريف

يتقدم د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهاني لقيادات الوزارة والعاملين بها، ورؤساء الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب؛ وذلك بحلول المولد النبوي الشريف لعام (1443) هجرية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير واليمن والاستقرار.

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