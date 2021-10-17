واقع فريد.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال احتفال وزارة الأوقاف

عرضت احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان "واقع فريد"، والذى يتحدث عن المكانة الفريدة للدولة المصرية في التاريخ الإسلامي، ودورها فى نشر سماحة الدين، بالإضافة إلى دور وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية على مختلف المجالات لخدمة الدعوة والقيام بدورها.

ويشهد الرئيس السيسى احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، ومن المقرر أن يكرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية، عددا من علماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.