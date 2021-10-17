/656433/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-أمام-الحرس-الوطني-في-دوري-أبطال-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف النادي الأهلي فريق الحرس الوطني في القاهرة يوم الثالث والعشرون من شهر أكتوبر الجاري علي أرضية ملعب الأهلي وي السلام .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

وكان النادي الأهلي قد تعادل إيجابياً في المباراة التي أقيمت أمس امام فريق الحرس الوطني النيجري في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحداث المباراة

وأفتتح النادي الأهلي التسجيل في بداية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سددها علي معلول قبل أن يعادل فريق الحرس الوطني النتيجة عن طريق جبريلا دوي.

ومعع بداية الشوط الثاني قام المدير الفني لفريق الحرس الوطني بإجراء تغييرين من أجل تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل في المباراة.

وامتلك فريق الحرس الجمهوري الإستحواذ في الربع ساعة الأولي من الشوط الثاني في محاولة منة لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 65 شكل فريق الحرس الجمهوري الخطورة علي مرمي علي لطفي بعدما سدد المهاجم جوري الكرة في العارضة بعد تراجع كبير في مستوي النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 68 قام موسيماني بإشارك اللاعب وليد سليمان بدلاً من محمود عبدالمنعم كهربا في محاولة لإستعادة السيطرة علي مجريات المباراة.

ويتمكن فريق الحرس الجمهوري في الدقيقة 75 من تعديل النتيجة وإحرازهدف التعادل عن طريق اللاعب جبريلا دوي.

وفي محاولة من موسيماني لتدارك الموقف قام بإشراك اللاعبين بدر بانون وأكرم توفيق علي حساب كهربا وإليو ديانج.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الثاني والمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

أحداث الشوط الأول

شهدت بداية الشوط الأول إهتزاز في مستوي فريق النادي الأهلي واستحواذ نسبي من جانب نادي الحرس الجمهوري ولكن دون خطورة علي المرمي.

ثم سرعان ما أستعاد الأهلي سيطرتة علي أحداث المباراة وشكل خطورة علي مرمي الحرس الجمهوري عن طريق كهربا ومحمد شريف.

وفي الدقيقة 17 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح اللاعب محمد شريف بعد عركلة من حارس مرمي الحرس الوطني.

ويدخل اللاعب علي معلول لتسديد ركلة الجزاء ليضعها علي يمين الحارس ببراعة وتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدف مقابل لاشيئ.

وحاول النادي الأهلي مضاعفة النتيجة بإحراز الهدف الثاني ولكن فشل لاعبوة في ترجمة الفرص داخل الشباك لينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الأهلي بنتيجة هدف نظيف أحرزة اللاعب علي معلول.