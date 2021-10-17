غدًا.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل انتخابات نقابة المهن التمثيلية

/656435/غدا-مؤتمر-صحفى-للإعلان-عن-تفاصيل-انتخابات-نقابة-المهن-التمثيلية

يعقد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس إدارته، فى السادسة والنصف، مساء بعد غد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الانتخابات التى ستجرى فى نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المؤتمر الصحفى للإعلان عن انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن انتخابات نقابة المهن التمثيلية

ويعقد المؤتمر فى مقر نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وتجرى نقابة المهن التمثيلية انتخابات التجديد النصفى يوم 5 نوفمبر المقبل، واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

أشرف زكي ينعي الدكتور فوزي فهمي

وعلى الجانب الآخر، أعلن الدكتور أشرف زكي، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وفاة الكاتب الدكتور فوزي فهمي، ولم يكشف أي تفاصيل حول الجنازة وموعد تشييع الجثمان.

كتب أشرف زكي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ناعيا وفاة صديقه الكاتب فوزي فهمي، قائلا: « وداعًا استاذى وصديقى وداعًا سيد البنائين».

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الراحل الدكتور فوزي فهمي، يعد مؤسس البنية التحتية الثقافية في مصر.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وصل إلى القاهرة لحضور الجنازة قادما من الجونة ولكنه تأخر قليلا وقدم واجب العزاء لأسرة الراحل وزوجته المذيعة ميرفت سلامة في المقابر.