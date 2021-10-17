الليلة...عرض فيلم «ريش» ضمن فاعليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة

/656439/الليلةعرض-فيلم-ريش-ضمن-فاعليات-اليوم-الرابع-من-مهرجان-الجونة

يتألق الفيلم العربي «الريش» الحائز على عدد كبير من الجوائز العالمية ضمن فاعليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة في دورته الخامسة التي انطلقت منذ يوم الخميس المنقضي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم ريش المعروضب الجونة السينمائي 2021.

تفاصيل فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

ويعد الفيلم أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير.

فيلم ريش يحصد جائزة مهرجان كان

وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة، عن عرض فيلم «ريش» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وذلك بعد أن تم عرضه بمهرجان كان ولاقى استحسانا من النقاد، ضمن سبعة أفلام في هذه المسابقة التي تركز بالأساس على العمل الأول أو الثاني.

جوائز فيلم ريش

وكرمت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة فيلم «ريش» بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بالهرم، في عصر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة، بعد فوزهم بجائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل عمل أول في الأقسام الموازية بمهرجان كان السينمائي، وأيضا الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

الجدير بالذكر، الفيلم من إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه (33 عاما) الذي ساهم في كتابته أيضا. وتخرج الزهيري في المعهد العالي للسينما.