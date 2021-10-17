/656440/وزير-الأوقاف-لن-يحترم-الناس-ديننا-ما-لم-نتفوق-فى-أمور-دنيانا

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف:" انتهينا بالتعاون مع وزارة الثقافة من إنهاء سلسلة "رؤية" وتضم خمسة عشر إصدارًا هامًا، على رأسها كتاب العقل والنص، وكتاب "الجاهلية والصحوة" والذى يفند أباطيل أهل الشر فى رمي مجتمعاتنا المسلمة المؤمنة بالجاهلية ظلمًا وبهتانا.

وأهدى وزير الأوقاف تلك الإصدارات للرئيس السيسي، تقديرً لدوره العظيم فى بناء الوطن ودعمكم للخطاب الوطني المستنير". دوت الخليج وزير الأوقاف: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا وتابع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة:" لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا فإن تفوقنا بالعمل والاتقان، احترم الناس ديننا". وأكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن الصحوة الحقيقية الالتزام بالدين وليس ما يتستر خلفه أهل الشر.

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