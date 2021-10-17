/656442/الإمام-الطيب-نصر-أكتوبر-ملحمة-لا-تزال-تملئنا-بمشاعر-الفخر-والزهو-والاعتزاز

قال الإمام أحمد الطيب فى مستهل كلامه باحتفالية المولد النبوي:" يسعدني أن اتقدم إليكم سيادة الرئيس بأصدق التهاني وأطيبها فى ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الذكرى التى تهل علينا معانقة ملحمة نصر أكتوبر من عام 1973".

دوت الخليج

الإمام الطيب: أكتوبر ملحمة لا تزال تملأنا بمشاعر الفخر والزهو والاعتزاز

وتابع: تلك الملحمة التى ملأتنا ولا تزال تملأنا بمشاعر الفخر والزهو والاعتزاز بجيش مصر العظيم، الذى فاجئ العالم بما لم يكن فى الحسبان، من نصر كاسح أذهل المعتدين وحطم أساطيرهم وردهم على أعقابهم خاسرين.

واستكمل:" إن احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس احتفالًا بعظيم من العظماء أو مصلح من المصلحين، ممن يتوقف التاريخ عند أدوارهم قليلًا أو كثيرًا ثم لا يلبث أن يروح ويتركهم، أنه احتفالًا من نوعِ آخر، أنه احتفالًا بالوحي الآلهي، وسفارة السماء إلى الأرض، والكمال الإنساني فى أرفع درجاته وأعلى منازله، احتفالًا بالخلود فى أرقى مظاهره وتجلياته.

وأضاف الإمام الطيب:" النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن غليظ الطبع ولا فاحشًا فى قوله وعمله، ولا صخابًا يرفع صوته فى الطرقات والأسواق ولم يكن يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفوا ويصفح".