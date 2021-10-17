ما بعد كورونا..«الأفريقية »تدعم الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الأوبئة والأزمات «صور»

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نظم المركز الوطني للدراسات تحت رعاية المجموعة الأفريقية للأمن والحراسة وإدارة المشروعات، اليوم الإثنين، مؤتمراً بعنوان «ما بعد كورونا _ نحو استراتيجية وطنية لإدارة أزمات الأوبئة».

دوت الخليج

حضر كل من ممثلين عن مؤسسات وكيانات دولية ومحلية شملت رئاسة مجلس الوزراء (غرفة إدارة الأزمات) ، ومجلس النواب، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعة القاهرة (إدارة المستشفيات)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة البيئة، منظمة الصحة العالمية، الهلال الأحمر المصري، جامعة الدول العربية، غرفة السياحة المصرية، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وأشاد مسئولي المركز الوطني للدراسات بما قدمته المجموعة الأفريقية للأمن والحراسة من دعم ورعاية كان لها مزيداً من الأثر في نجاح المؤتمر.

جاء ذلك في ضوء إيمان المجموعة الأفريقية للأمن والحراسة وإدارة المشروعات بمفهوم الأمن الواسع بما يشمل من سلامة وصحة كافة أطياف المجتمع، بالإضافة لأمنه وأمانه اللذان لا يتجزأن.

وفي سياق أخر أنهت الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية استعدادتها لتأمين مباراة منتخبي مصر وليبيا على ستاد برج العرب، والمقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

الجهاز الفني

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف ،وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي،وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ،بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.