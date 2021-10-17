/656445/الرئيس-السيسي-دعانا-الله-سبحانه-وتعالى-إلى-إعمال-نعمة-العقل-الغالية-والفريدة-فى-البحث-والتأمل

دوت الخليج

وقال الرئيس السيسى:” نحتفل اليوم بذكرى مولد أشرف خلق الله وسيد المرسلين( الرحمة التى أرسلها رب العزة للعالمين، الشاهد والمبشر والنذير) والداعي إلى الله والسراج المنير".

وتابع الرئيس السيسي: النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليغير وجه الدنيا بأسرها وليخرج الأمة من الظلمات إلى النور وينشر أسمى القيم الإنسانية وليدعوا إلى المحبة والخير والسلام".

كما توجه الرئيس السيسي التهنئة لشعب مصر الكريم ولكل الشعوب العربية والإسلامة داعيًا أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات".

الرئيس السيسي: دعانا الله سبحانه وتعالى إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة فى البحث والتأمل

واستكمل:” إن رسالة الإسلام التى تلقاها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة حيث كانت أول الآيات التى نزل بها الوحي الشريف هي "اقرأ"، وذلك إعلاءً لشأن العلم والعلماء وتقديرًا لأهمية التدبر ووصولًا للوعي والفهم الصحيح لكل أمور الحياة حيث دعانا الله سبحانه وتعالى إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة فى البحث والتأمل فى ملكوت السموات والأرض.

وأضاف:”أ من هذا المنطلق دائمًا ما نشدد على قضية الوعي الرشيد، وفهم صحيح الدين التى ستظل من أولويات المرحلة الراهنة، ولعلكم تتفقون معي أن بناء وعي أى أمة بناءً صحيحًا".