بإحتفال المولد النبوى«جبر الخواطر».. الرئيس السيسى يتوجه بالتحية للدكتور أحمد عمر هاشم

/656447/بإحتفال-المولد-النبوىجبر-الخواطر-الرئيس-السيسى-يتوجه-بالتحية-للدكتور-أحمد-عمر-هاشم

دوت الخليج يرصد تكريم السيسي للدكتور أحمد عمر هاشم

وأكد الرئيس السيسي، فى كلمته خلال الاحتفالية اليوم ، إننا نحتفل اليوم بذكرى أشرف خلق الله وسيد المرسلين الرحمة التي أرسلها الله عز وجل للعالمين، الداعي إلى الله والسراج المنير إنه الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى بعثه الله عز وجل لغير وجه الدنيا كلها لنشر القيم الإنسانية السمحة في كل بقاع الأرض ويدعو الى المحبة والإخاء والسلام.

العلم والعلماء

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي،خلال كلمته اليوم، أن رسالة الإسلام التي نزلت على النبى الكريم رفعت من قيمة العلم والمعرفة، مشيرا إلى أول الآيات التي نزل بها الوحي الشريف هي اقرأ، والتي جاءت اعلاءً لشأ ن العلم والعلماء وتقديرا لأهمية التدبر والتفكير فى الكون، والتي تهدف إلى استخدام نعمة العقل الغالية بالبحث والتأمل فى ملكوت السماوات والأرض، وشدد السيسي على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أوليات المرحلة الراهنة.

المؤسسات الدينية والعلماء

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، أن الاستمرار فى هذه المهمة التاريخية وبذل أقص الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية والعلماء الاجلاء في نشر التسامح والفكر المشترك والإخاء والمحبة، والإيمان بالتنوع الفكرى، ونشر تعاليم الدين، متابعا: "نشير هنا إلى الكلمة أمانة وعظم الإنسان من شأنها ورعاية هذه الأمانة وتأديتها على الوجه الأمثل.

وأكد الرئيس السيسي، : أن مصر ماضية فى مهمة بناء الوعى وتصحيح الخطاب الدينى وهى مسئولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود ،مسارا فكريا مستنيرا يؤسس لشخصية سوية قادرة على مواجهة التحديات والازمات وبناء دولة المستقبل، فضلا عن أن من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيق التعايش والسلام الاجتماعى بين البشر، وحق الناس في حياة كريمة،لافتا غلى اننا نتخذ من هذه المبادئ نبراسا ومنهج عمل، مضيفا” ماضون معا بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطنننا الغالي مصر ليصبح حاضره ومستقبله على عظمة تاريخه وحضارته وتوفير الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصرى أعمالا لقول الله تعالى: "من احياها كأنما احيا الناس جميعا"، وترجمة هذه الأية السامية إلى سلوك عملى وواقع ملموس.. اشكركم وكل عام ومصرنا الحبيبة في تقدم ورفعة".