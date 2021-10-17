ضبط 500 عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغلق منشآت مخالفة بدمنهور «صور»

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نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين دمنهور وادارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والإدارة الصحية بدمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدمنهور ، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بدمنهور ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضبط 500 عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغلق منشآت مخالفة بدمنهور

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الادوية البشرية منتهية الصلاحية تقدر بحوالي ٥٠٠ عبوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير عدد ١ محضر لممارسة نشاط طبي غير قانوني بداخل مركز العاب رياضية وتم التحفظ علي عدد ٨٠ عبوة مابين حقن واكياس وكريمات وبلسم شعر وصبغات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها وكذا عدد ٥٥٠ سرنجات مختلفة الأنواع.

بالإضافة إلى تحرير عدد ١ محضر إدارة مركز علاج طبيعي بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم المرور علي علي معمل ومركز للنساء والتوليد ومركز علاج طبيعي ومركز عيادات تخصصية ومركز جيم وتم رصد العديد من المخالفات من قبل فريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بدمنهور وجاري استصدار قرارات الغلق من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

مسنة متغيبة عن منزلها منذ 30 يوما.. وأحد العرافين : موجودة تحت ورد النيل في المصرف

في البدايه يروي أحد اهالي القرية عن الواقعة قائلا، تغيبت الحاجه أنيسه ، عن منزلها في قرية الخرسة التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة منذ اكثر من 30 يوم، وحتي الان لم يستدل عليها.

مسنة متغيبة عن منزلها منذ 30 يوما.. وأحد العرافين : موجودة تحت ورد النيل في المصرف

مضيفا ان اولادها بحثوا عنها في جميع بيوت أقاربهم وفي البلاد المجاوره لهم، ونشروا صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في حملة للبحث عنها، بالإضافة إلى اتخاذه كل الإجراءات القانونية في سبيل العثور عليها.

مشيراً انهم ذهبو الي احد العارفين ليستدلو علي مكانها، وكانت هنا البداية عندما قال لهم العراف، ان هذه السيدة غريقة تحت ورد النيل في احد المصارف بجوار القرية، سرعان ماتوجهو بحثا عليها بالحفار تحت مخالفات التطهير في حالة من السرع والفزع، ولكن لم ينجح العراف في هذه الخزعبلات، ولم يستدل عليها حتي الان.