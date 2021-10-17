/656451/النائبة-ريهام-عفيفي-الرئيس-السيسي-يؤكد-أن--على-مواجهة--قضية-الزيادة-السكانية-لنحيا-حياة-كريمة

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ان إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات السكن البديل للمناطق الخطرة والذي يعتبر من أهم المشروعات القومية والإنسانية علي الإطلاق مشيرة الي انه لم يسبق لرئيس أو حكومة الاقتراب من هذا الملف الخطير إلا علي استحياء شديد لبناء عدد من المساكن المتواضعة التي تفتقد مقومات الحياة الكاملة ، وغالبا كانت تذهب لغير المستحقين .

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ريهام عفيفي بشأن مشروعات الاسكان والزيادة السكانية

مشروعات الاسكان البديل للمناطق غير الآمنة

واشارت عضو مجلس الشيوخ النائبة ريهان عفيفي في تصريحات خاصة لتحيا مصر انه لا شك بأن إقدام الرئيس علي اقتحام هذه القضية المزمنة ينبع من قناعته الشخصية بأن المواطن المصري يستحق أن يعيش في سكن آدمي ويحيا حياة كريمة لا يهدده فيها الموت بانهيار عقار أو بسبب الأمراض التي تسكن جسده من حياة غير آدمية مؤكدة علي ان الرئيس وهو يفتتح هذه المشروعات الكبري يضع مفهوما جديدا لحقوق الإنسان في أن يحيا حياة كريمة يتمتع فيها بالأمن والأمان في بيئة تتوفر فيها مقومات الحياة من مياه شرب نظيفة وصرف صحي وتعليم ورعاية صحية واجتماعية لكل أفراد الأسرة تتناسب مع إسكان مخطط

واوضحت النائبة ريهام عفيفي، ان الرئيس وهو يفتتح هذه المشروعات لا يتوقف طموحه ولا يكتفي بكل ما أنجزه في هذا الملف لكنه يطلب المزيد في كل مناسبة ، ويري أن الجمهورية الجديدة يجب أن تختفي منها كل مظاهر العشوائية مؤكدة علي ان الرئيس دائما يذكرنا بأن القضية الأهم لكي نحيا حياة كريمة هي قضية الزيادة السكانية التي وصلت إلي حد الانفجار السكاني ، ويؤكد علي أهمية الوعي المجتمعي بها وبسلبياتها التي تلتهم كل جهود التنمية مشيرة الى ضرورة الوقوف صفا واحدا لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية ومواجهة الاعتداء علي الأرض الزراعية والبناء عليها بشكل عشوائي وكذلك مواجهة الاعتداء علي أملاك الدولة التي هي ملكنا جميعا .