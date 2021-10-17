/656452/بعثة-الزمالك-تصل-القاهرة-بعد-الفوز-على-توسكر

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة بعد الفوز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، في رحلة استغرقت حوالي خمس ساعات تقريبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قد أشاد بالفوز الذي حققه الزمالك على توسكر الكيني، موضحا أنه سعيد وفخور بالفوز على بطل الدوري الكيني، مضيفا أن لقاء العودة أمام توسكر في برج العرب ليس سهلا.

كان الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة على رأس الحضور بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وعدد من لاعبي الفريق وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين وأحمد شعبان مترجم كارتيرون ومحلل الأداء وأعضاء الجهاز الطبي.

ورحب السفير خالد الأبيض بجميع الحضور وحرص على الحديث مع الدكتور حسام المندوه والفرنسي كارتيرون.

وتواجد من السفارة المصرية كل من: المستشار إيهاب كمال قنصل السفارة والعقيد محمد الريدي الملحق الدفاعي بالسفارة والمستشار مازن فايز وأحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

إنتهت مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني بنتيجة هدف نظيف لصالح نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

حسام المندوه

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.