/656453/النائب-مصطفى-سالمان--الرئيس-السيسي-نجح-في-وقف-نزيف-الأراضي-الزراعية-والعشوائيات

قال النائب مصطفي سالمان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في وقف نزيف الاعتداء على الأراضي الزراعية، والمساكن غير الآمنة، خاصة بعد أن شهدت البلاد موجة م فوضى البناء والعشوائيات خلال العقد الأخير، وسوء استغلال الظروف التي مرت بها البلاد بعد يناير 2011.

دوت الخليج

وأكد "سالمان" أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم السبت خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بمنطقة أكتوبر بشأن الحفاظ على مساحة الأراضي الزراعية هي قضية أمن قومي، يسعى الرئيس، ومؤسسات الدولة لحمايتها، في ظل النمو السكاني، وحرص القيادة السياسية على قضية الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات الحياة اليومية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إلى المعاناة في بناء الطرق الجديدة، بسبب بناء المنازل، والعمارات الشاهقة بجانب الطريق بطريقة عشوائية، دون تراخيص، الأمر الذي يتسبب الآن في وجود معوقات كثيرة حال التفكير في توسيع الطرق الرئيسية، وزيادة عدد الحارات لتيسير الحركة المرورية، تزامناً مع الضغط على كافة الخدمات.

وأوضح النائب البرلماني أنه من غير المقبول الحديث عن تعويضات تليق بحجم الخسائر لمن قاموا بالبناء بشكل عشوائي، وغير آمن، وربما على أراضي مملوكة لهيئة الطرق، أو بعض جهات الدولة، ومن ثم لابد من الوعي الكامل للمواطنين تجاه أراضي الدولة، والخطط المستقبلية لبناء البنية التحتية.

وعن تدوير المخلفات، ذكر النائب البرلماني أن المواطن المصري عليه أن يعي ثقافة الاستهلاك لتي هي بالضرورة أساس المخلفات والقمامة، سواء على المستوى الاقتصادي، أو النفسي في الحد من كميات القمامة، كذلك إعادة تدويرها وتعظيم الفائدة منها كما هو متبع عالمياً، خاصة بعد أن أصبحت صناعة يعمل بها الكثيرون، وعد إضافة للصناعة في مصر.

واختتم "سالمان" حديثه بأن جهود الدولة في ملف الإسكان الاجتماعي، والقضاء على العشوائيات يجب أن تقابل من المواطن بالحفاظ على هذه الجهود، وإحترام القوانين المنظمة لعملية البناء، ووضع مصلحة الدولة، والأجيال القادمة فوق المصالح الشخصية الضيقة والتي سرعان ما تزول بمجرد التفكير الأمثل لحل المشكلات كما هو قائم الآن.