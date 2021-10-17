/656454/الرئيس-السيسي-مصر-ماضية-لبناء-الوعي-وتجديد-الخطاب-الديني-وهي-مسئولية-تشاركية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن رسالة الإسلام التى تلقاها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة حيث كانت أول الآيات التى نزل بها الوحي الشريف هي "اقرأ"، وذلك إعلاءً لشأن العلم والعلماء وتقديرًا لأهمية التدبر ووصولًا للوعي والفهم الصحيح لكل أمور الحياة حيث دعانا الله سبحانه وتعالى إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة فى البحث والتأمل فى ملكوت السموات والأرض.

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الرئيس السيسي: فهن صحيح الدين سيظل من أولويات المرحلة الراهنة

وأكد الرئيس السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، أن فهم صحيح الدين سيظل من أولويات المرحلة الراهنة، مضيفًا:" لعلكم تتفقون معي أن بناء وعي أى أمة بناءً صحيحًا هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها فى مواجهة مممن يحرفون الكلام عن مواضعه، ويخرجونه من سياقه وينشرون الأفكار الجامحة والهدامة التى تقوض قوة البشر فى التفكير الصحيح والإبداع لتنحرف بهم بعيدًا عن تأدية الأوامر الربانية من تعميرًا وإصلاحًا للكون لما فيه الخير للبشرية جمعاء”.

السيسي: مصر ماضية لبناء الوعي وتجديد الخطاب الديني وهي مسئولية تشاركية

وأكد الرئيس السيسي على أن الكلمة أمانة عظم الإسلام من شأنها، ونبهنا إلى رعاية هذه الأمانة وتأديتها على الوجه الأمثل.

وتابع الرئيس السيسي:” مصر ماضية لبناء الوعي وتجديد الخطاب الديني، وهي مسئولية تشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، تحتاج إلى تضافر الجهود لنبنى معًا مسارًا فكريًا رشيدًا يؤسس شخصية سوية قادرة على مواجهة التحديات”.