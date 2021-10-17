/656455/النائبة-هند-جوزيف-افتتاح-السيسي-لمشروعات-سكن-بديل-المناطق-غير-الآمنة-كشفت-حجم-التحديات-والإنجاز-في-ملف-العشوائيات

اشادت النائبه هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، أمين العلاقات العامه بحزب مستقبل وطن محافظه أسيوط ، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، والتي أدلى بها خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، مؤكده أن هذه التصريحات كشفت حجم التحديات التي تواجهها الدولة في ملف العشوائيات وبناء مساكن آدمية بديلة للمواطنين.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة هند جوزيف بشأن افتتاح الرئيس السيسي للاسكان البديل للمناطق غير الآمنة

العشوائيات

وأضافت النائبة هند جوزيف، في تصريحات لها، أن ما فعلته الدولة في ملف العشوائيات وتوفير شقق سكنية بديلة للمواطنين التي كانت تسكن في المناطق العشوائية لمدة عقود، يعد انجاز حقيقي، مشيرة إلى أن الدولة قررت التخلص من المناطق العشوائيات أيا كانت التحديات ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية وأصبح هناك عشرات المدن الجديدة التي تليق بالمواطنين وتوفر لهم حياة كريمة.

الاسكان البديل للمناطق غير الآمنة

وأشادت النائبه هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، برؤية الدولة في توفير مجمعات سكنية متكاملة وليست فقط شقق سكنية، حيث يوجد مصانع ومشروعات صغيرة في معظم الأحياء، التي تم بناؤها توفر فرص عمل للأهالي بجانب المدارس ومراكز الشباب كما هو الحال في حي الاسمرات لافته إلى أن المسئولين في السابق كانت تتعامل مع ملف العشوائيات على استحياء أو بقرارات مسكنة إلى أن جاء الرئيس السيسي وقرر التعامل معها بحلول جذرية.

وكان الرئيس السيسي قد أكد أن الدولة المصرية تخطط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، لمواجهة البناء غير المخطط، مضيفا: «خلى بالكم الـ 500 ألف وحدة سكنية بكام؟، الوحدة بـ 500 ألف جنيه يعنى كام، يعنى 250 مليار جنيه، ولما نعمل مليون وحدة يعنى 500 مليار جنيه والموضوع مش اقتصادى خالص».