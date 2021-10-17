النواب يحيل 7 مشروعات قوانين للجان النوعية

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية لمناقشتها.





وجاءت مشروعات قوانين الحكومة كالتالى:

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية. - مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية. -ىمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية. - مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية. - مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية. وأحيلت مشروعات القوانين إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. بينما قدم عشر عدد أعضاء المجلس مشروعى قانونين:

- مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية. - مشروع قـانون مقدم من النائب محمود حسين و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأحيل إلى لجنة الشباب والرياضة.

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