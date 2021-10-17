وزير التموين يهنئ الرئيس بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - وأكد المصيلحى أن ذكرى المولد النبوى الشريف تعيد إلينا القيم النبيلة التى بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن تلك القيم التى استمدت من رسالة النبى صلى الله عليه وسلم تحض على العمل والاتقان والسماحة والتعايش السلمى بين مختلف الأديان.

كما هنأ وزير التموين، الشعب المصرى بهذه المناسبة داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وأن يديم على مصر الأمن والأمان والتقدم والرخاء.