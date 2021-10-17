مشهد مؤثر.. شكر خاص من الرئيس السيسى لأحمد عمر هاشم باحتفالية المولد النبوى

جدة - نرمين السيد - فى مشهد مؤثر أثار انتباه الحضور باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبى الشريف، حرص الرئيس السيسى على مصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء.





كما قدم الرئيس رسالة شكر خاصة لـ أحمد عمر هاشم، قبل بدء كلمته الرسمية فى الاحتفالية، الأمر الذى أعقبه تصفيق شديد من الجمهور.

وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة تجديد الخطاب الدينى، ونشر الوعى، والإيمان بأهمية الكلمة.

وقال: إن رسالة الإسلام التى تلقاها نبينا الكريم "صلى الله عليه وسلم" قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة حيث كانت أول الآيات التى نزل بها الوحى الشريف هى (اقرأ) وذلك إعلاءً لشأن العلم والعلماء وتقديرًا لأهمية التدبر، وصولًا إلى الوعى والفهم الصحيح، لكل أمور الحياة حيث دعانا الله "سبحانه وتعالى"، إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة، فى البحث والتأمل فى ملكوت السماوات والأرض.

وأوضح أن من مبادئ رسالة الإسلام، التى نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب "صلى الله عليه وسلم" هى تحقيق التعايش والسلام الاجتماعى بين البشر وحق الناس جميعًا فى الحياة الكريمة وإننا إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراسًا ومنهج عمل فإننى أقول لكل المصريين، إننا ماضون معًا بإرادة صلبة وعزم لا يلين، لبناء وطننا الغالى مصر ليصبح حاضره ومستقبله، على قدر عظمة تاريخه وحضارته، ولتوفير تلك الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصرى إعمالًا بقول الحق "تبارك وتعالى": (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا) فما أحوجنا اليوم، إلى ترجمة معانى تلك الآية السامية، إلى سلوك عملى، وواقع ملموس فى حياتنا ودنيانا.