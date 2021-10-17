الطيب يهدى السيسى نسخة من مصحف الأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - أهدى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسى نسخة من مصحف الأزهر الشريف.



جدة - نرمين السيد - أهدى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسى نسخة من مصحف الأزهر الشريف. جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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