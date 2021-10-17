وزارة الصحة تكشف عن رسوم جديدة لشهادات ”كيو آر كود” للسفر السياحى

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة بتغيير قيمة استخراج شهادة التطعيم الخاصة بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد في جميع مراكز لقاح المسافرين للخارج.

وحددت الوزارة قيمة استخراج الشهادة للسفر بعرض السياحة بألف جنيه، والسفر لغير السياحة بـ 250 جنيها، و 25 دولارا لغير المصريين، كما حددت الصحة قيمة استخراج شهادة الباركود للمصريين في الداخل ستكون 100 جنيه فقط.

وذكرت الوزارة أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.