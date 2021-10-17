الرئيس السيسي: نتخذ من مبادئ الإسلام نبراسًا ومنهجًا.. وماضون لبناء وطننا

/656462/الرئيس-السيسي-نتخذ-من-مبادئ-الإسلام-نبراسا-ومنهجا-وماضون-لبناء-وطننا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" إن من مبادئ رسالة الإسلام التى نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو تحقيق السلام والتعايش الاجتماعي بين البشر وحق الناس جميعًا فى الحياة الكريمة".

دوت الخليج

الرئيس السيسي: نتخذ من مبادئ الإسلام نبراسًا ومنهجًا عمليًا

وتابع الرئيس السيسي حديثه خلال الاحتفالية التى أقامتها وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي:" إننا إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراسًا ومنهج عمليًا”.

الرئيس السيسي: ماضون معًا بإرادة صلبة لبناء وطننا الغالي

واستكمل:” إنني أقول لكل المصريين أننا ماضون معًا بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر، ليصبح حاضره ومستقبله على قدر عظمة تاريخه، وتوفير تلك الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصري، إعمالًا لقول الله سبحانه وتعالى:" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، فما أحوجنا إلى ترجمة تلك الآية السامية إلى سلوكٍ عملي، وواقع ملموس فى حياتنا ودنيانا.

وتابع الرئيس السيسي:” مصر ماضية لبناء الوعي وتجديد الخطاب الديني، وهي مسئولية تشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، تحتاج إلى تضافر الجهود لنبنى معًا مسارًا فكريًا رشيدًا يؤسس شخصية سوية قادرة على مواجهة التحديات”.