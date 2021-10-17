معرض علي بابا.. أرخص أسعار حلاوة مولد في البحيرة «صور وفيديو»

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شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، العديد من معارض لبيع حلوه المولد، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وحرص موقع دوت الخليج علي التواجد وسط معارض حلويات المولد النبوي الشريف لعرض انواع وأسعار حلاوة المولد الجديدة لهاذا العام والتجول داخل معارض الحلويات بالبحيرة

معرض علي بابا.. أرخص أسعار حلاوة مولد في البحيرة

في البدايه قال ابو حمزة صاحب محلات علي بابا لجميع انواع الحلويات " بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ان الاسعار ارتفعت هذا العام الي ما يقرب من 15 جنيها للكيلو فوصل سعر حلاوة المولد التشكيلة اللوكس 50 جنيها للكيلو و35 للتشكيلة العادية وان هناك حلاوة اسعارها اعلي من هذا.

وأضاف"ابو حمزه " ان نسبة الاقبال علي الشراء الي الان معقولة، وتتزايد في الساعات الاخيرة من اليوم، بعد العودة من المدارس والأعمال لإغلب المواطنين.

معرض علي بابا.. أرخص أسعار حلاوة مولد في البحيرة

وعن أسباب ارتفاع اسعار حلوه المولد هذا العام، قال أبو حمزة، السبب الرئيسي وراء الارتفاع في اسعار الحلوة هذا العام بسبب الارتفاع في اسعار الحلوة وان المواطنين اتجهوا الي شراء العروسة الحلاوة، لتناسب اسعارة للجميع وابتي تبدأ من 5 جنيهات الي 30 جنية، وهناك اعداد كثيرة من المواطنين تقبل علي شيراء العلب المغلفة والمزغرفة لتقديمها هدايا لبعضهم.

وأشار ابو حمزة انه يوجد لديه انواع جديدة من حلوه المولد يتم تصنيعها داخل مصنع علي بابا للحلويات، مضيفا انة يبيع بسعر اقل من الأسواق.