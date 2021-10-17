/656477/أول-تصريح-للشيخ-خالد-الجندى-عقب-تكريمه-من-الرئيس-السيسى

عبر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكريمه عن اسهاماته فى الفكر والدعوة الإسلامية، قائلا: "شكرا فخامة الرئيس.. لتقديركم لعلماء الدين، وقادة التجديد".

دوت الخليج وأضاف الجندى، فى تصريحات صحفية له، عقب تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقدر العلماء، والرسالة الوسطية ويرعى تجديد الخطاب الدينى". الشيخ خالد الجندى عقب تكريمه الرئيس السيسى وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: " عندما يتم تكريمي بعد رحلتي الدعوية المباركة في مولد سيّد الأوّلين والآخرين ﷺ يكون هذا هو الوسام الحقيقي على صدري .. صلوات اللهِ عليك يا أغلى تشريف للكون كله.. صلوات اللهِ عليك يا مَن كرّمتنا بالصلاة عليك.. صلوات اللهِ عليك يا تاج الرءوس وروضة النفوس.. وستظل ذكرى مولدك الشريف هى المعين الذي لاينضب لكل داعية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تصريح للشيخ خالد الجندى عقب تكريمه من الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.