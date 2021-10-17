/656460/النائبة-ميرفت-عازر-كلمات-الرئيس-للشعب-جاءت-كاشفة-وواضحة-بشأن-أهمية-قضية-الوعي

أكدت النائبة ميرفت عازر عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اثناء افتتاح مجموعة مشروعات اسكان بديل الماطق غير آمنه جاءت كاشفة وواضحة لكل الشعب المصري حول قضية الوعي مشيرة الى انه ينقصنا الوعي وشره وهذه مهمه كل فرد يستطيع ان ينشر الفكر الناضج .

مشروعات اسكان بديل للمناطق غير الآمنة

واضافت عضو مجلس النواب، النائبة ميرفت عازر، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر أنه يجب على كل قادات المدارس والجامعات والوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات و الاحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاعلام والصحافة فكله مسؤل عن نشر الوعي للاستفادة المثلي وتصحيح مفاهيم خاطئة تفيد المجتمع، مؤكدة على ان الاستفادة المثلى من أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والالتزام بالقوانين والتعليمات والمساهمة في حل مشكلة النظافة، إضافة إلى والتوعية على الحفاظ على وطننا ووحدتنا وبث روح الثقة في حكومتنا وقيادتها يؤكد ان مصر في يد أمينة والاثبات ما يحدث في أرض الواقع من انجازات تشهدها مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إسكان اجتماعي وحياة كريمة لشريحة كبيرة من مجتمعنا كان يأن من حرمانه من كثير من الخدمات.

وشددت عازر على وجوب التوعية فى تحديد النسل ليكون التنمية التى تشهدها مصر لها صدي مشددة على لفت نظر الشعب ان مصر تحارب الان بالفكر والقطاع المدني هو المستهدف لذا يجب التوعية لكل طبقات الشعب وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حديثة اما جموع المصريين اثناء افتتاح مجموعة مشروعات اسكان بديل الماطق غير امنه