/656463/النائبة-هالة-كمال-الرئيس-السيسي-أنهى-عصر-العشوائيات

قالت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ،وأمين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن ان الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرا بملف العشوائيات وخاصة المناطق الغير آمنة التي عاني منها شريحة كبيرة من المصريين والذي أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا لتأتي الدولة المصرية في عهد عبد السيسي تضع ملف العشوائيات واحترام الفرد علي رأس اولوياتها .

دوت الخليج

هالة كمال : الدولة بدأت في تنفيذ خطة طموحة لتطوير المناطق غير الآمنة

واشارت عضو مجلس الشيوخ النائبة هالة كمال فى تصريحات خاصة لتحيا مصر ان الدولة بدأت في تنفيذ خطة طموحة لتطوير المناطق غير الآمنة لتتمكن من تطوير العشوائيات بمشروعات صندوق التنمية الحضارية من تنفيذ أكثر من 242 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية الغير آمنة في منطقة الدويقة ومنشية ناصر ومنطقة الزرايب وتل العقارب ومثلث ماسبيرو وروضة السيدة ومناطق اخري وايضا في محافظات كثيرة مثل سيناء وراس البر ليتحقق الحلم ويبدأ تسليم الشقق وبداية الحياة الكريمة بتوفير كافة الخدمات داخل كل مشروع من مدرسة ومركز شباب وخدمات صحية وتجارية لينتهي عصر العشوائيات على يد الرئيس السيسي .

عضو مجلس الشيوخ : الدولة الان تستكمل مجهوداتها في ازالة مخالفات البناء والقضاء علي البناء الغير مخطط

واضافت كمال ان الدولة الان تستكمل مجهوداتها في ازالة مخالفات البناء والقضاء علي البناء الغير مخطط والبناء المخالف علي الاراضي الزراعية وتوفير سبل الحياة الكريمة التي ترفع من وعي المواطن وتدفعه للحفاظ والحرص علي ممتلكاته التي كانت بمثابة الحلم ثم اصبحت حقيقة بقرارات حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهد ومجهود من كافة اجهزة الدولة المصرية مشيرة الى ان المرحلة الحالية تحتاج للوعي ونشر ثقافة الوعي بين المواطنين .