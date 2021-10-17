/656464/بحوزته-رشاش-جرينوف--القبض-على-عنصر-إجرامي-في-المرج

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عنصر إجرامى «له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم» وعُثر بداخل الشقة سكنه على «رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - دبشك خشبى خاص ببندقية – 24 خزينة – سلاح أبيض».

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وجاء ذلك في إطار إستمراراً جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

وبمواجهته إعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الإتجار وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدرة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ساعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، سيدة عجوزة فى صرف المعاش الخاص بها في منطقة البساتين، وذلك فى استجابة فورية لالتماس المواطنة لعدم قدرتها على التوجه لصرف معاشها.

تفاصيل الواقعة

وكانت وورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، من مواطنة « عجوزة» – مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، التمست خلاله مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع السيدة المذكورة، وقررت عدم قدرتها على التوجه لسحب المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلى.

صرف المعاش الخاص بها

على الفور تم مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسها.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.