/656465/أجويرو-يظهر-في-قائمة-برشلونة-للمرة-الأولي-منذ-إنضمامة-للفريق

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني رونالد كومان عن قائمة فريقة استعداداً لخوض مباراة فالنسيا في الجولة الثامنة في الليجا الإسبانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني تواجد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للمرة الأولي في القائمة منذ إنضمامة إلي الفريق.

وجائت قائمة برشلونة كالتالي:

ومن المتوقع أن يبدأ رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: بيكيه – جارسيا – ألبا ومينجيزا.

الوسط: بوسكيتس – دي يونج – وجافي.

الهجوم: فاتي – ديباي وكوتينيو.

ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.

علي الجانب الأخر فيقع فريق فالنسيا في المركزالثامن بنفس عدد النقاط 12 نقطة من سبع مباريات.

بيدري

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط المهاجم، بيدري، لمدة خمسة سنوات والذي يمتد إلى عام 2026، بقيمة عقدشرط جزائي مليار يورو.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري "18 عاما" من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

نتيجة مباراة برشلونة واتليتيكو:

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.

حالة برشلونة في الفترة الأخيرة

أما فريق برشلونة ظل يستمر في المركز الثامن ولعب 7 مباريات ولديه مباراة مؤجلة، ولديه من الرصيد 12 نقطة.

ويعاني فريق برشلونة خلال الفترة الحالي وتعرض للهزيمة الثانية على التوالي بعد الهزيمة الأسبوع الماضي أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة، ببطولة دوري أبطال أوروبا، واليوم يتعرض لهزيمة آخرى أمام أتلتيكو بهدفين مقابل لا شئ.

وفاز لويس سواريز لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وسجل أول أهدافة ضد فريقة السابق برشلونة في تاريخة.

وأصبح لويس سواريز من اللاعبين الذين سجلوا في جميع فرق الدوري الإسباني طوال مشاركاتة في لا ليجا.