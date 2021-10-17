/656466/اثناء-التنقيب-على-الاثار--القبض-على-ثلاثة-أشخاص-بمنشأة-ناصر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من القبض على 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج إنتظار سيارات بدائرة القسم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط ثلاثة أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة تفاصيل الواقعة وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، قيام 3 أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج إنتظار سيارات بدائرة القسم . اعترافات المتهمين وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضبطهم، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج المُشار إليه «ملك أحدهم» وعثر بداخلها على «حفرة بعمق 20 متر، عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال التنقيب»، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. وجاء ذبك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية. وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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