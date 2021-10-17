/656467/النائب-علاء-قريطم-يطالب-بتوسيع-الاجراءات-بقانون-تنظيم-مشاركة-القطاع-الخاص-في-مشروعات-البنية-الأساسية

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص احد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري وشريك اساسي للقطاع العام فى المشروعات القومية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء قريطم بشأن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية

مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية

وأعلن قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

القطاع العام

وطالب النائب علاء قريطم بضرورة توسيع الاجراءات فى تعديلات مواد القانون ، مشيرا الى ان القطاع الخاص احد اذرع الدولة المصرية، ومشاركة القطاعين العام والخاص فى تعزيز الاستثمارت وبالتالى يصب يصب فى مصلحة المواطن المصري.

ولفت قريطم الى ان الرئيس السيسي دئما ما يحثنا على الانجاز ومسابقة الزمن من اجل اتمام المشروعات القومية وبالتالى لابد ان يتكاتف الجميع من اجل المصلحة الوطنية ، مشددا على ضرورة ان يكون الربح فى النهاية محدود وتحت رقابة الحكومة.

يذكر ان ، مشروع القانون يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

أيضا استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.