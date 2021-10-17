/656474/أول-تحرك-برلماني-بشأن-انسحاب-منتخب-الشباب-من-بطولة-شمال-إفريقيا

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال إفريقيا وقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باعتبار المنتخب الوطني للشباب، منسحبًا أمام منتخب ليبيا، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب، لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

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أوضحت عطوة.... أن القائمين عى البطولة اخفقوا فى الحفاظ على اللاعبين وبسبب اهمالهم للاجراءات الاحترازية... تسبب ذلك فى إصابة 13 لاعباً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم اتخاذ قرار بالانسحاب من البطولة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اعتبار المنتخب الوطني للشباب، منسحبًا أمام منتخب ليبيا، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب، لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

وأكملت عضو مجلس النواب.... والعدد بيزداد... حيث وصل الى 15 لاعب فور وصولهم لمصر... حيث أظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

تحرك برلماني بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال إفريقيا

وطالبت مايسة عطوة بفتح تحقيق موسع بهذا الشان للوقوف على المقصر والمتسبب فى خسارة المنتخب المصرى وايضا تسبب فى اصابة المنتخب بكورونا مما استتبع معه انسحاب المنتخب الوطنى واعتباره مهزوم.