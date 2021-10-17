«راجعة قريب»..شقيق ياسمين عبد العزيز يروج لعودتها للساحة الفنية

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شوق وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز لعودتها للساحة الفنية مرة أخرى من خلال عمل فني جديد, وذلك بعد معاناة دامت لأشهر بسبب مرضها المزمن.
دوت الخليج يرصد عودة ياسمين عبد العزيز للساحة الفنية
ياسمين عبد العزيز تعود للجمهور بعمل فني جديد
ونشر السيناريست والفنان وائل عبد العزيز صورة للنجمة في وسط حشود كبيرة من الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعلق عليها قائلا: “استراحة مقاتل.. راجعة قريب”.
عودة ياسمين عبد العزيز إلى مصر
هذا وفاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجمهور بعودتها إلى مصر مرة أخرى بعد طول انتظار دام لأشهر داخل مصر ولأيام على أراضي سويسرا بسب مرضها المفاجئ الذي لم يعلن أحد من أفراد الأسرة عن تفاصيله.
وحرصت عبد العزيز على مشاركة جمهورها ومتابعيها الذيين عاشو معها المعناة من البداية، بصورة من غرفتها في المستشفي بسويسرا، والتي شهدت رحلة علاجها الأخيرة قبل عودتها إلى القاهرة من ساعات، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات"إنستجرام" صورة تظهر باب الغرفة رقم 418، مصحوبة برمز يد للوداع، كما نشرت لقطات من شرفة الغرفة لتودع بها المكان.
ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها
وفي أول ظهور لياسمين منذ مرضها طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة، اذ نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.
أحمد العوضي يحتفل بعودة ياسمين عبد العزيز لمصر
لم يتوقف أحمد العوضي عن التعبير عن سعادتها بعودة ياسمين عبد العزيز لحياتها الطبيعية من خلال جوالتهما معا بشوارع سويسرا، لكنه بمجرد عودتها لمصر بدأ ينشر مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة احتفالا بعودة زوجته إليه، بل يمثل عودة روحه إليه كما صرح من قبل.
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