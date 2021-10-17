/656479/بعد-إعلان-عودة-الجماهير-تعرف-على-أسعار-تذاكر-الحضور-لمباريات-الدوري-الممتاز

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري الممتاز عن بداية عودة الجماهير للملاعب المصرية في مباريات الدوري المصري والمقرر إنطلاقة يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحددت رابطة أندية الدوري المصري عدد 2000 مشجع في كل مباراة من مباريات الدوري كحد أدني للحضور وهناك إحتمالية لزيادة العدد في حالة إلتزام الجماهير.

ومن جانبها فقد أعلنت شركة "تذكرتي" إتفاقها مع رابطة الأندية علي تنظيم عملية دخول الجماهير للملاعب عن طريق بطاقة المشجع.

وحددت شركة تذكرتي أسعار التذاكر بمختلف فئاتها ودرجاتها والتي جائت كالتالي:‎الدوري المصري من تذكرتي

الدرجة الثالثة 150 جنيه

الدرجة الثانية 200 جنيه

الدرجة الاولي 300 جنيه

المقصورة 1000 جنيه.

أحمد دياب

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدوري المصري، أن بداية عودة الجماهير للملاعب المصرية سيكون بعدد 2000 مشجع لكل الأندية المشاركة في بطولة الدوري المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "المحور" سيتم التنسيق مع شركة تذكرتي من أجل التسنيق حول عودة الجماهير للملاعب خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك متابعة مع الأندية حول ضوابط وكيفية دخول الجماهير للملاعب".

وزاد" سيتم إعلان كل مواعيد بطولة الدوري المصري حتى بداية فترة التوقف لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون، وسيتم تسكين المواعيد المتبقية بعد نهاية أمم أفريقيا ومعرفة الجدول الجديد للأجندة الدولية ثم إعلان المواعيد النهائية للبطولة".

وتابع" سيتم إذاعة مبايرات الدوري المصري الموسم القادم بتقنية "إتش دي" وتنقل المباريات لأول مرة خلال هذا الموسم وايضا سيكون هناك 10 كاميرات لنقل المباريات كحد أدنى".

واختتم" لن يتم تأجيل أي مباريات لفرق الدوري المصري خلال الفترة القادمة، ونبحث عن إنهاء البطولة في الموعد المحدد من أجل تنظيم البطولات القادمة".

تصريحات عامر حسين

تم وضع بند العنصرية، لأننا شاهدنا هذا الأمر يحدث كثيرا خلال السنوات الأخيرة، والاتحاد الدولي يحارب هذا الأمر، فقررنا أن تكون لها قرارات صارمة يقوم بتطبيقها الحكام".

وزاد" إذا حدث لأي لاعب هتافات عنصرية، يتم إيقاف المباراة من جانب الحكم وتوجيه تحذير للجماهير، وإذا تم التطاول من جديد ينسحب حكم المباراة إلى غرفة الملابس لمدة 15 دقيقة، وإذا عاد واستمرت الهتافات يتم إلغاء المباراة وكتابة التقرير الخاص بها وما حدث".

وأكمل" لا أهتم بالأحاديث التي تخرج بسبب مقارنة الدوري المصري بالدوريات الأوروبية، ولكن كل دوري وله أسلوبه وطبيعته، وأسمع الانتقادات فقط خلال تجولي في الشوارع، ولا أتابع السوشيال ميديا نهائيا لمعرفة الآراء".

واختتم" كنت أريد أن تكون مباراة الزمالك والأهلي في نهاية الموسم نظرا للحساسية التي تحدث في بعض المباريات، ولكن قرار اللجنة والأندية هو عدم توجيه القرعة وسيتم لعبها في بداية كل دور".