فى إطار «حياة كريمة».. تمويل مشروعات بـ 64 مليون جنيه بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - نظم فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة، سلسلة من ورش العمل لتأهيل وتدريب الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والتى تستهدف توسيع قاعدة الجمعيات التى يتم تمويلها من الجهاز ورفع كفاءة العاملين بهذه الجمعيات، وكذلك تنشيط عملية الإقراض متناهى الصغر من خلال تلك الجمعيات.





يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا ؛ من خلال تطوير قدرات أهالى المراكز والقرى المستهدفة وتنمية مهاراتهم الإنتاجية ، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين مستوى معيشتهم خاصة الشباب؛ من خلال إتاحة التمويلات والمساعدات والاستشارات الفنية والدورات التدريبية اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها بنجاح.

وصرح سيد نصار مدير فرع الجهاز بالبحيرة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف ستة مراكز هى "أبو المطامير، أبو حمص، دمنهور، حوش عيسى، كفر الدوار، ووادى النطرون"، بواقع 208 قرى، وأضاف مدير الفرع أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الوجه البحرى من حيث عدد المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة قد قام بضخ اجمالى تمويلات بلغت حوالى 64 مليون جنيه ، نفذت حوالى 2500 مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل بالمراكز المستهدفة وذلك منذ بدء المبادرة فى يناير 2021 وحتى نهاية شهر أغسطس.

ووجه نصار الدعوة لشباب البحيرة للتوجه لمقر الفرع بشارع مستشفى الرمد للتعرف على كافة الخدمات التى يقدمها الجهاز والاستفادة منها.

وبالنسبة للخدمات غير التمويلية، أشار مدير فرع الجهاز بالبحيرة إلى ان الفرع قام بتنظيم ما يقرب من 40 ندوة تعريفية لعرض كافة الخدمات التى يقدمها الجهاز والمزايا التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد، كما عرضت تلك الندوات الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات فى دعم أصحاب المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الفرع كذلك عشرات من البرامج والدورات التدريبية التى تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعريف المتدربين بالخطوات المنهجية لإقامة المشروعات الصغيرة استهدفت تلك الدورات مئات من المتدربين.

وأضاف نصار أن الفرع قد قام باستخراج رخص مؤقتة ودائمة لحوالى 150 مشروعا وقام بتوفيق أوضاع لما يقرب من 30 مشروعا ، وإصدار حوالى 100 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التى يمنحها القانون 152 لعام 2020.