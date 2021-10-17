استطلاع: 86% من المواطنين راضون عن تطوير قطاع الطرق والكبارى 

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأى خلال الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر 2021 تضمن سؤال المواطنين بالعيّنة حول مدى رضائهم عن التطوير الذى يشهده قطاع الطرق والكبارى فى مصر.





وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المواطنين بنسبة (86.1%) أعربت عن رضائهم عن هذا التطوير، فيما أبدى 3.4 % عدم رضاه، ولم يحدد 10.5% منهم. جاء ذلك تزامنا مع اهتمام الدولة المصرية بمنظومة قطاع النقل بكافة عناصرها وذلك إدراكاً لأهميتها ودورها الحيوى والفعال فى إطار استراتيجية التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة فى الوقت الراهن، وقد انعكست هذه الطفرة الذى شهدها قطاع النقل على تحسن ترتيب مصر العالمى فى العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة حيث شهد تطوراً كبيراً وملموساً وبمعدلات قياسية على مدار الأعوام الماضية.

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