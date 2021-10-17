إنفوجراف.. السيسى يتحدث فى ذكرى المولد النبوى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن رسالة الإسلام التى تلقاها نبينا الكريم "صلى الله عليه وسلم" قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة حيث كانت أول الآيات التى نزل بها الوحى الشريف هى (اقرأ) وذلك إعلاءً لشأن العلم والعلماء وتقديرًا لأهمية التدبر، وصولًا إلى الوعى والفهم الصحيح، لكل أمور الحياة حيث دعانا الله "سبحانه وتعالى"، إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة، فى البحث والتأمل فى ملكوت السماوات والأرض.





وأوضح أن من مبادئ رسالة الإسلام، التى نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب "صلى الله عليه وسلم" هى تحقيق التعايش والسلام الاجتماعى بين البشر وحق الناس جميعًا فى الحياة الكريمة. وتابع السيسى: "إننا إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراسًا ومنهج عمل فإننى أقول لكل المصريين، إننا ماضون معًا بإرادة صلبة وعزم لا يلين، لبناء وطننا الغالى مصر ليصبح حاضره ومستقبله، على قدر عظمة تاريخه وحضارته، ولتوفير تلك الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصرى".

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