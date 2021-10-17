استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين

استأنفت السلطات المصرية، اليوم /الأحد/، تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين (عقب العطلة الأسبوعية)، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الأعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر عن استئناف تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة، مع تواجد الأطقم الادارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أى وقت.

يشار إلى أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021 لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع، وبموافقة السلطات.. كما يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أى وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات، ووفقا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.