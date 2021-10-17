حصول 3 مطارات مصرية على تجديد الأيزو 2015/9001 لمدة 3 سنوات إضافية

حصلت مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب على تجديد اعتماد الأيزو 2015/9001 لمدة 3 سنوات إضافية، وهو الاعتماد الخاص بالمطابقة لإجراءات العمل وجودة التشغيل وفقاً للمعايير الدولية، وذلك بعد المراجعات التي قامت بها شركة SGS المانحة للاعتماد على المطارات الثلاثة مؤخرا.

وأكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على أهمية مطابقة المطارات وجميع المقار والمنشآت التابعة لمرفق الطيران المدني لإجراءات وجودة العمل بشكل دائم، من أجل تقديم تجربة سفر متميزة للمسافرين، وهو ما يرفع من تصنيف المطارات المصرية عالميا، لجذب المزيد من الحركة الجوية.

جدير بالذكر أن عمليات المراجعة والمطابقة لمطارات شرم الشيخ وبرج العرب والغردقة - والتي تمت خلال شهر سبتمبر الماضي واكتوبر الحالي من جانب الجهة المانحة - لم ترصد أي إجراءات غير مطابقة، وتم تجديد اعتمادها من المراجعة الأولى، وجاري الآن اصدار شهادة الاعتماد لجودة أداء وإجراءات العمل لمقر الشركة المصرية للمطارات بعد الانتهاء من تنفيذ بعض الإجراءات.