استمرار مبادرة (( علشان صحتك .. مفيش انتظار )) لإنهاء قوائم انتظار...

بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنجزت مبادرة ((علشان صحتك.. مفيش انتظار)) علاج (470) مريض من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن، داخل المنشآت الطبية للهيئة بالمحافظة، والتي تضم "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية، طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة" بالإسماعيلية.

وتستمر فعاليات المبادرة للقضاء على قوائم الانتظار المرضى بالإسماعيلية، وتقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف التخصصات الطبية <<جراحة القلب والصدر، قسطرة القلب، جراحة أطفال، مخ وأعصاب، مناظير عظام - مفاصل، أنف وأذن، الرمد>>، وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى، والعلاج على يد أمهر الأطباء، وبأحدث التقنيات العلاجية، وفق ممارسات الصحة العالمية.

وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن القرقاوي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، والدكتور أحمد عيسى، مدير قسم العمليات بالمجمع، والدكتورة لمياء مصطفى، المدير الطبي بالمجمع، وبمشاركة أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين وأطباء التخدير والصيادلة الإكلينيكيين ومشرفات التمريض، إضافة إلى مجهودات تنسيق فريق رضاء المنتفعين بالإسماعيلية لتيسير حصول المرضى على الخدمات الطبية.