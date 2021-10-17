الدفاع الروسية: انطلاق تدريب ”حماة الصداقة” المشترك بين روسيا ومصر

تنطلق في مصر اليوم الأحد الدورة الخامسة من مناورات "حماة الصداقة" المشتركة مع روسيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن مناورات "حماة الصداقة 2021" ستستغرق حتى 29 أكتوبر الجاري وستشمل عمليات استطلاع وإنزال جوي لعسكريين ومعدات للدولتين بواسطة طائرات روسية من طراز "إيل-76 إم دي" ومصرية من طراز "سي-130".

وضمن إطار هذا التمرين، سيتم إنزال نحو 10 معدات عسكرية وأكثر من 150 عسكريا ستوكل إليهم مهمة السيطرة على بلدة مأهولة محتلة من قبل مسلحين مفترضين.

وبشكل عام سيشارك في المناورات هذا العام أكثر من 500 عسكري من قوات الإنزال للدولتين (بينهم نحو 100 عسكري روسي و400 مصري)، ومدرعات وطائرات شحن ومروحيات "شينوك" تابعة للجيش المصري.

وسيتدرب العسكريون ضمن إطار المناورات على التعاون في الاستعدادات وممارسة القتال بهدف محاصرة تشكيلات مسلحة غير قانونية والقضاء عليها في منطقة صحراوية.

وفي المرحلة الختامية من المناورات، سيتدرب العسكريون الروس والمصريون على ملاحقة فلول عصابات مسلحة وقطع قنوات الإمداد الخاصة بهذه العصابات في منطقة حدودية.

وتشمل المناورات إنشاء مركز قيادة ونظام تحكم مشتركين بين القوات الروسية والمصرية.