الرئيس السيسي: بناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني مسئولية تضامنية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صناعة الوعى تساهم فى تقوية قدرة البشر في التفكير الصحيح والإبداع، وعدم الانحراف عن تأدية الأوامر الربانية، والحفاظ على الخير للبشرية ومنهج الإنسانية فى ترقية النفس البشرية وضبط حركتها فى الحياة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، أن الاستمرار فى تلك المهمة والمسئولية التاريخية ومضاعفة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية والعلماء الاجلاء في نشر التسامح والفكر المشترك، والإيمان بالتنوع الفكرى، ونشر تعاليم الدين، متابعا: "نشير هنا إلى الكلمة أمانة وعظم الإنسان من شأنها ورعاية هذه الأمانة وتأديتها على الوجه الأمثل.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: مصر ماضية فى مهمة بناء الوعى وتصحيح الخطاب الدينى وهى مسئولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود مسارا فكريا مستنيرا يؤسس لشخصية سوية قادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل، متابعا: "أن من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها قداوتنا رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم تحقيق التعايش والسلام الاجتماعى بين البشر، وحق الناس جميعا في الحياة الكريمة، ونتخذ من هذه المبادئ نبراسا ومنهج عمل.. ماضون معا بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطنننا الغالي مصر ليصبح حاضره ومستقبله على عظمة تاريخه وحضارته وتوفير الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصرى أعمالا لقول الله تعالى: "من احياها كأنما احيا الناس جميعا"، وترجمة هذه الأية السامية إلى سلوك عملى وواقع ملموس.. اشكركم وكل عام ومصرنا الحبيبة في تقدم ورفعة".