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موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، محل بحث الكثير من المتابعين لملف السياحة فى مصر، والتى تأخذ فى الوقت الحالي منحنى تصاعدي من حيث الإقبال على المدن السياحية الجميلة مثل شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمال.

دوت الخليج

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. آخر أخبار الطيران السعودي

تتنوع رغبات الكثير من المواطنين فى مصر الراغبين فى السفر إلى السعودية، وغالبًا ما تكون لأداء مناسك الحج والعمرة، والتى كانت قد توقفت لفترة بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا وتأثيرها على الصحة العالمية.

الكثير من المواطنين يتطلعون لموعد فتح الطيران المصري مع السعودية

ووفقًا لما علمه موقع دوت الخليج فإن هناك تواصل مباشر ومستمر بين المسئولين فى مصر والسعودية، لفتح خطوط الطيران بين الدولتين الشقيقتين، والتى كانت قد توقفت لأن مصر كانت من بين الدول الموجودة فى قائمة الدول المحظورة.

وأكدت مصادر مطلعة أن خطوط السفر بين الدولتين ستكون متاحة، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويلتزم كافة المسافرين بشكل عام فى الدول بحالة من الانضباط والالتزام بالاجراءات الاحترازية، كما أن تلقي لقاح كورونا من الأساسيات اللازمة بالنسبة لكافة المواطنين.

هل اقترب موعد فتح الطيران المصري السعودي؟

ويلزم التنبية بأن هناك عدد كبير من المواطنين يقومون بالترحال إلى السعودية فى الوقت الحالي أيضًا، حيث تسير عدد من الرحلات اليومية لنقل الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول إلى الدولة السعودية، وهم العاملين فى المجال الصحي بالمملكة أو من هم قد تلقوا التطعيم.

وينتظر الكثير من المواطنين فتح الطيران المصري السعودي، نظرًا لاقتراب شهر رمضان الكريم ومن ثم العيد الصغير الذى يحتفل به المسلمين فى كافة أنحاء العالم العربي.

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وبمثابة الإعلان عن موعد فتح خطوط الطيران بين مصر والسعودية، سوف يعلن موقع دوت الخليج ذلك حرصًا منا على تقديم كافة المعلومات للمواطنين فى جمهورية مصر العربية.