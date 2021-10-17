أمن الجيزة يفحص فيديو الألعاب النارية بمزلقان بولاق الدكرور .. «فيديو»

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تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الأحد، فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان قيام شابين بإطلاق أعيرة نارية بمزلقان بولاق الدكرور بالجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل فيديو الاعيرية النارية في بولاق الدكرور حيث تقوم القوات حالياً بمراجعة الكاميرات وبيان صحة الواقعة وما إذا كان الصوت الظاهر بالفيديو صوت طلقات نارية أم شماريخ، وكذا مناقشة شهود العيان بمحيط حدوث الواقعة. تفاصيل الواقعة البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لمقطع فيديو مدته 53 ثانية يظهر خلاله شخصين بجوار سيارته ملاكي سوداء اللون يقومان بإطلاق ألعاب ناريه شماريخ تجاه أحد العقارات بمنطقة مزلقان بولاق الدكرور، ثم قاما الشخصين الظاهران بالفيديو باستقلال السيارة والهروب من المكان. كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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