/656487/رئيس-النواب-يتسلم-إدارة-جلسة-مشاركة-القطاع-الخاصمن-وكيل-أول-البرلمان-ويؤكد-ضرورة-الانتباه

تسلم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رئاسة الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، من المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس والذى رأسها فى موعدها اليوم بعد مشاركة المستشار حنفى بإحتفال المولد النبوى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهدت الجلسة مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية .

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وقال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، إن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية ،شديد التعقيد من الناحية الفنية ، وهو ما يتطلب من النواب الإنتباه جيدا خلال المناقشات، مؤكدا إن مواد القانون مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة .

ووافق مجلس النواب ، من حيث المبدأ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

رئيس النواب يتسلم إدارة جلسة «مشاركة القطاع الخاص»من وكيل أول البرلمان ويؤكد ضرورة الانتباه

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.